Schwache Performance in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Mittag leichter

Der DAX zeigt sich am Mittag kaum verändert.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,03 Prozent schwächer bei 18 156,12 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,810 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der DAX 0,006 Prozent höher bei 18 162,15 Punkten, nach 18 161,01 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 18 235,80 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 145,54 Punkten.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, bewegte sich der DAX bei 18 492,49 Punkten. Der DAX stand vor drei Monaten, am 29.01.2024, bei 16 941,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, stand der DAX bei 15 922,38 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,27 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18 567,16 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit RWE (+ 2,21 Prozent auf 32,90 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,81 Prozent auf 53,90 EUR), Daimler Truck (+ 1,66 Prozent auf 43,61 EUR), Sartorius vz (+ 1,38 Prozent auf 294,20 EUR) und Symrise (+ 1,29 Prozent auf 101,15 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Deutsche Bank (-6,38 Prozent auf 15,48 EUR), Porsche (-3,03 Prozent auf 87,08 EUR), Continental (-1,73 Prozent auf 61,42 EUR), Merck (-1,19 Prozent auf 149,95 EUR) und Commerzbank (-0,71 Prozent auf 14,01 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 11 184 901 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 203,097 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,58 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

