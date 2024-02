Schwache Performance in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsende leichter

Am Donnerstag fiel der DAX via XETRA zum Handelsschluss um 0,26 Prozent auf 16 859,04 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,719 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,412 Prozent schwächer bei 16 834,13 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 16 903,76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 16 821,60 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 915,92 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0,392 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, erreichte der DAX einen Wert von 16 751,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.11.2023, wurde der DAX auf 14 923,27 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 01.02.2023, stand der DAX bei 15 180,74 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 0,535 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 16 999,58 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Siemens Healthineers (+ 4,44 Prozent auf 54,16 EUR), Deutsche Bank (+ 2,96 Prozent auf 12,39 EUR), Rheinmetall (+ 1,14) Prozent auf 328,50 EUR), SAP SE (+ 0,93 Prozent auf 162,30 EUR) und Symrise (+ 0,83 Prozent auf 96,74 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Covestro (-2,71 Prozent auf 47,75 EUR), Bayer (-2,16 Prozent auf 28,28 EUR), adidas (-2,08 Prozent auf 172,46 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,89 Prozent auf 28,50 EUR) und Zalando (-1,85 Prozent auf 18,34 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 27 539 598 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 189,983 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

2024 weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,00 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

