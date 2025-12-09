RENK Aktie
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
|Agenturmeldung
|
09.12.2025 10:27:00
Aktien von Rheinmetall, RENK, TKMS und HENSOLDT deutlich fester: 29 Aufträge für Bundeswehr stehen bevor
Aktien der Rüstungskonzerne reagieren auf XETRA positiv: Rheinmetall-Aktien gewinnen zeitweise 4,42 Prozent auf 1.655,00 Euro, RENK-Titel legen 5,19 Prozent auf 57,40 Euro zu, für HENSOLDT geht es daneben 6,79 Prozent auf 74,85 Euro nach oben. Ebenso deutlich fällt das Plus bei TKMS aus: Zeitweise steht hier ein Aufschlag von 5,14 Prozent auf 73,60 Euro an der Tafel.
Ukraine-Verhandlungen stocken
Entlastend für die Aktienkurse ist auch, dass der Druck durch die neue US-Initiative für ein Kriegsende in der Ukraine zunächst einmal verflogen ist. Eine überarbeitete Version des US-Plans soll nach Angaben der Staatsführung in Kiew an diesem Dienstag an Washington übermittelt werden - und deutlich veränderte Züge tragen. Der von der US-Regierung ausgearbeitete Plan sei inzwischen von 28 auf 20 Punkte gekürzt worden, teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj ukrainischen Journalisten mit. Außenminister Johann Wadephul äußerte sich derweil skeptisch zu den Erfolgsaussichten angesichts der russischen Forderungen nach Gebietsabtretungen durch die Ukrainer.
Militärexperten wie auch Analysten hatten zuletzt ohnehin immer wieder betont, wie wenig der Ausgang des Ukraine-Kriegs an der Bedrohungslage und damit dem Rüstungsbedarf ändern würde.
DOW JONES und dpa (AFX)
