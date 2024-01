Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht am Nachmittag Abschläge

Der MDAX notiert am Mittwoch im Minus.

Der MDAX fällt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 2,20 Prozent auf 26 248,88 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 254,665 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 26 747,80 Zählern und damit 0,337 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (26 838,34 Punkte).

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 26 822,81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 26 224,90 Punkten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der MDAX bereits um 3,46 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, bei 26 492,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.10.2023, betrug der MDAX-Kurs 25 296,86 Punkte. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 03.01.2023, den Stand von 25 917,57 Punkten.

MDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Delivery Hero (+ 2,45 Prozent auf 24,24 EUR), HENSOLDT (+ 0,56 Prozent auf 25,12 EUR), Stabilus SE (+ 0,16 Prozent auf 62,15 EUR), EVOTEC SE (+ 0,00 Prozent auf 21,01 EUR) und Telefonica Deutschland (-0,09 Prozent auf 2,35 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen KION GROUP (-5,68 Prozent auf 37,21 EUR), Jungheinrich (-5,56 Prozent auf 31,60 EUR), SMA Solar (-5,32 Prozent auf 56,10 EUR), JENOPTIK (-4,95 Prozent auf 26,48 EUR) und Sixt SE St (-4,86 Prozent auf 96,00 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Die Telefonica Deutschland-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 2 752 067 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 16,695 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,32 erwartet. Die RTL-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,27 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at