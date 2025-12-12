JENOPTIK Aktie

JENOPTIK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 12.12.2025 10:03:58

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel hätte eine Investition in JENOPTIK von vor einem Jahr gekostet

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel hätte eine Investition in JENOPTIK von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren JENOPTIK-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der JENOPTIK-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die JENOPTIK-Aktie bei 21,72 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 460,405 JENOPTIK-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 11.12.2025 8 743,09 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 18,99 EUR belief. Damit wäre die Investition um 12,57 Prozent gesunken.

JENOPTIK wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,08 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: JENOPTIK

Nachrichten zu JENOPTIK AGmehr Nachrichten