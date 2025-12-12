JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|Frühes Investment
|
12.12.2025 10:03:58
TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel hätte eine Investition in JENOPTIK von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der JENOPTIK-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die JENOPTIK-Aktie bei 21,72 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 460,405 JENOPTIK-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 11.12.2025 8 743,09 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 18,99 EUR belief. Damit wäre die Investition um 12,57 Prozent gesunken.
JENOPTIK wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,08 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: JENOPTIK
Nachrichten zu JENOPTIK AGmehr Nachrichten
|
11.12.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
11.12.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht Verluste (finanzen.at)
|
09.12.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
05.12.25
|TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in JENOPTIK von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
04.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im TecDAX (finanzen.at)
|
04.12.25
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
04.12.25
|TecDAX aktuell: So entwickelt sich der TecDAX am Mittag (finanzen.at)
|
03.12.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX klettert zum Handelsstart (finanzen.at)