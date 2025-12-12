TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel hätte eine Investition in JENOPTIK von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren JENOPTIK-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der JENOPTIK-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die JENOPTIK-Aktie bei 21,72 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 460,405 JENOPTIK-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 11.12.2025 8 743,09 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 18,99 EUR belief. Damit wäre die Investition um 12,57 Prozent gesunken.

JENOPTIK wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,08 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at