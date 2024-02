Schwache Performance in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Am Donnerstag gibt der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE um 0,12 Prozent auf 7 621,19 Punkte nach. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,395 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 630,57 Punkten, nach 7 630,57 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 7 610,32 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 639,78 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,182 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 733,24 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 01.11.2023, bei 7 342,43 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 01.02.2023, mit 7 761,11 Punkten bewertet.

Der Index büßte auf Jahressicht 2024 bereits um 1,30 Prozent ein. 7 764,37 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit BT Group (+ 4,10 Prozent auf 1,17 GBP), Airtel Africa (+ 3,92 Prozent auf 1,17 GBP), Vodafone Group (+ 1,22 Prozent auf 0,68 GBP), Diageo (+ 1,03 Prozent auf 28,90 GBP) und BAE Systems (+ 0,85 Prozent auf 11,87 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Ocado Group (-3,62 Prozent auf 5,27 GBP), JD Sports Fashion (-3,04 Prozent auf 1,13 GBP), Fresnillo (-2,97 Prozent auf 5,16 GBP), Next (-2,39 Prozent auf 82,66 GBP) und Land Securities Group (-2,21 Prozent auf 6,55 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 2 408 573 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 192,335 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,83 Prozent bei der Vodafone Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at