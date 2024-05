Schwache Performance in New York: Dow Jones liegt nachmittags im Minus

Am Mittwoch fällt der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE um 0,90 Prozent auf 38 501,46 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 13,378 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,453 Prozent stärker bei 39 028,99 Punkten in den Mittwochshandel, nach 38 852,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 38 413,67 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 38 716,28 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 1,35 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 29.04.2024, stand der Dow Jones bei 38 386,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.02.2024, wurde der Dow Jones auf 38 996,39 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, erreichte der Dow Jones einen Wert von 33 093,34 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 2,09 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 40 077,40 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Apple (+ 0,84 Prozent auf 191,58 USD), Salesforce (+ 0,42 Prozent auf 270,97 USD), Amazon (+ 0,29) Prozent auf 182,68 USD), Nike (+ 0,26 Prozent auf 92,24 USD) und Johnson Johnson (+ 0,14 Prozent auf 144,58 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil UnitedHealth (-4,45 Prozent auf 481,27 USD), Intel (-2,24 Prozent auf 30,37 USD), Caterpillar (-1,76 Prozent auf 340,37 USD), 3M (-1,62 Prozent auf 97,08 USD) und Chevron (-1,56 Prozent auf 156,56 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 6 701 581 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im Dow Jones mit 2,946 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

2024 weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,83 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at