Schwache Performance in Wien: ATX Prime legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Beim ATX Prime stehen die Signale am Dienstagmittag auf Stabilisierung.

Der ATX Prime fällt im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,08 Prozent auf 1 798,44 Punkte zurück. In den Handel ging der ATX Prime 0,014 Prozent schwächer bei 1 799,58 Punkten, nach 1 799,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 792,51 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 799,58 Zählern.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, wurde der ATX Prime auf 1 700,68 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2024, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 721,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, den Wert von 1 612,77 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 4,92 Prozent aufwärts. Bei 1 802,56 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. 1 664,49 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell FACC (+ 2,93 Prozent auf 6,33 EUR), Rosenbauer (+ 2,50 Prozent auf 28,70 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,91 Prozent auf 45,40 EUR), PORR (+ 1,54 Prozent auf 14,48 EUR) und voestalpine (+ 1,42 Prozent auf 27,18 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Raiffeisen (-3,11 Prozent auf 18,07 EUR), Marinomed Biotech (-1,93 Prozent auf 20,30 EUR), OMV (-1,82 Prozent auf 44,26 EUR), Frequentis (-1,44 Prozent auf 27,40 EUR) und CA Immobilien (-1,22 Prozent auf 30,88 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX Prime sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 206 045 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime mit 23,242 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 3,20 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die Addiko Bank-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,34 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

