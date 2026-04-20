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XETRA-Handel im Fokus 20.04.2026 12:26:57

Schwacher Handel: DAX sackt ab

Schwacher Handel: DAX sackt ab

Der DAX gibt aktuell nach.

Am Montag fällt der DAX um 12:09 Uhr via XETRA um 1,28 Prozent auf 24 386,59 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,092 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1,28 Prozent auf 24 385,04 Punkte an der Kurstafel, nach 24 702,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 290,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 451,11 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 20.03.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 22 380,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.01.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24 703,12 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, bei 21 205,86 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 0,622 Prozent nach. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit RWE (+ 2,50 Prozent auf 57,30 EUR), Deutsche Börse (+ 1,19 Prozent auf 264,20 EUR), Commerzbank (+ 1,11 Prozent auf 36,46 EUR), Hannover Rück (+ 0,94 Prozent auf 278,20 EUR) und EON SE (+ 0,90 Prozent auf 18,97 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen SAP SE (-3,48 Prozent auf 150,80 EUR), MTU Aero Engines (-2,80 Prozent auf 336,40 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,59 Prozent auf 90,30 EUR), Deutsche Bank (-2,51 Prozent auf 28,19 EUR) und Siemens Energy (-2,30 Prozent auf 168,10 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 601 485 Aktien gehandelt. Im DAX nimmt die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 188,775 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,31 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,59 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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