E.ON Aktie

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WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

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14.05.2026 09:21:03

EON SE Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 20,5 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal sei stark gewesen, schrieb James Brand in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Die Essener lägen gut in der Spur hinsichtlich ihrer Ziele für 2026 und 2030./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON SE Buy
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
20,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
18,67 € 		Abst. Kursziel*:
9,80%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
17,87 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,75%
Analyst Name::
James Brand 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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