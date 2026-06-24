E.ON Aktie

17,61EUR 0,04EUR 0,23%
E.ON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.06.2026 22:18:32

EON SE Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat die Einstufung für Eon nach einer Konferenz des Analysehauses auf "Hold" mit einem Kursziel von 17,40 Euro belassen. Das Management habe signalisiert, dass der Energiekonzern die Investitionen über den aktuellen Fünfjahresplan hinaus weiter erhöhen könne, schrieb Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Dafür seien aber ein klares Bekenntnis und attraktive Renditebedingungen seitens der Regulierungsbehörden erforderlich. Alles in allem hätten sich die Essener angesichts des politischen Willens und des Drucks, den Netzausbau voranzutreiben, optimistisch geäußert./rob/la/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 13:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON SE Hold
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
17,40 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
17,50 € 		Abst. Kursziel*:
-0,54%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
17,61 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,19%
Analyst Name::
Ahmed Farman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu E.ON SE

mehr Nachrichten