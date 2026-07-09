E.ON Aktie

19,22EUR 0,08EUR 0,42%
E.ON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

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09.07.2026 07:17:58

EON SE Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Eon von 15 auf 19 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Mit dem britischen Energieanbieters Ovo würde Eon eine Turnaround-Story übernehmen, schrieb Alexander Wheeler in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er berücksichtigte dies nun in seinem Bewertungsmodell und passte die Erwartungen an das Netzgeschäft nach oben an. Für die Eon-Aktien bleibe regulatorische Klarheit entscheidend./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 18:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON SE Sector Perform
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
19,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
19,17 € 		Abst. Kursziel*:
-0,91%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
19,22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,14%
Analyst Name::
Alexander Wheeler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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