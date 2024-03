Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone

Um 09:11 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,20 Prozent leichter bei 4 902,88 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 4,248 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,071 Prozent leichter bei 4 909,42 Punkten, nach 4 912,92 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 4 901,22 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 909,42 Zähler.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 05.02.2024, den Wert von 4 655,27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 452,77 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4 294,80 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 8,64 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 915,44 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 380,97 Punkten.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Intesa Sanpaolo (+ 1,51 Prozent auf 3,04 EUR), Deutsche Börse (+ 0,68 Prozent auf 193,80 EUR), Enel (+ 0,30 Prozent auf 5,92 EUR), SAP SE (+ 0,09 Prozent auf 175,38 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,07 Prozent auf 22,04 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen adidas (-1,02 Prozent auf 182,62 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,90 Prozent auf 42,03 EUR), BASF (-0,81 Prozent auf 46,72 EUR), Bayer (-0,71 Prozent auf 27,88 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,68 Prozent auf 119,86 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. 641 423 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 422,240 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,71 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at