Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels mit Abgaben

Der Euro STOXX 50 fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Um 09:12 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,77 Prozent leichter bei 4 439,45 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,878 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,341 Prozent leichter bei 4 458,74 Punkten in den Freitagshandel, nach 4 474,01 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 458,74 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 434,93 Zählern.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn fiel der Euro STOXX 50 bereits um 1,97 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 05.12.2023, stand der Euro STOXX 50 noch bei 4 452,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.10.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 099,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.01.2023, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 3 959,48 Punkte.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,10 Prozent auf 384,40 EUR), BASF (+ 0,07 Prozent auf 47,73 EUR), Deutsche Börse (-0,11 Prozent auf 184,90 EUR), Deutsche Telekom (-0,13 Prozent auf 22,44 EUR) und UniCredit (-0,29 Prozent auf 25,54 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Siemens (-1,90 Prozent auf 159,34 EUR), adidas (-1,59 Prozent auf 171,00 EUR), BMW (-0,83 Prozent auf 100,16 EUR), Ferrari (-0,81 Prozent auf 304,50 EUR) und Infineon (-0,77 Prozent auf 34,65 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 250 878 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 347,290 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 3,77 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 11,40 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

