Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 liegt im Minus

Am Mittwoch tendiert der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,01 Prozent tiefer bei 4 215,46 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,273 Prozent auf 4 227,22 Punkte an der Kurstafel, nach 4 215,71 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 4 207,22 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 232,38 Punkten.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,270 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wies der STOXX 50 4 093,37 Punkte auf. Der STOXX 50 stand am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, bei 3 811,86 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 3 853,32 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 3,02 Prozent. Bei 4 232,38 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 010,21 Zähler.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Enel (+ 1,09 Prozent auf 6,32 EUR), Reckitt Benckiser (+ 1,05 Prozent auf 57,48 GBP), Zurich Insurance (+ 0,94 Prozent auf 442,50 CHF), Unilever (+ 0,80 Prozent auf 38,87 GBP) und HSBC (+ 0,78 Prozent auf 6,24 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Novartis (-2,58 Prozent auf 90,20 CHF), Bayer (-1,65 Prozent auf 29,59 EUR), SAP SE (-1,23 Prozent auf 160,42 EUR), Deutsche Telekom (-0,85 Prozent auf 22,68 EUR) und Richemont (-0,77 Prozent auf 129,45 CHF) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 3 771 845 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die Novo Nordisk-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 446,207 Mrd. Euro den größten Anteil.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,28 zu Buche schlagen. Die BAT-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at