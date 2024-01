Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsende zurück

Schlussendlich schloss der LUS-DAX den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,08 Prozent) bei 16 979,50 Punkten ab.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 16 946,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 17 010,50 Punkten.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, lag der LUS-DAX bei 16 764,50 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 30.10.2023, den Stand von 14 755,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.01.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 15 115,00 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 1,41 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 17 010,50 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Sartorius vz (+ 2,85 Prozent auf 335,30 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,48 Prozent auf 87,46 EUR), Infineon (+ 2,09 Prozent auf 34,22 EUR), Porsche (+ 1,28 Prozent auf 77,72 EUR) und Siemens Energy (+ 1,27 Prozent auf 13,93 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Zalando (-2,37 Prozent auf 19,19 EUR), MTU Aero Engines (-2,35 Prozent auf 216,00 EUR), Bayer (-2,16 Prozent auf 30,08 EUR), Fresenius SE (-1,77 Prozent auf 26,64 EUR) und Continental (-1,51 Prozent auf 75,82 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. 5 867 687 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 187,152 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,07 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at