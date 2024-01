Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX sackt ab

Am Dienstag verbucht der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,98 Prozent auf 26 871,31 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 254,651 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,196 Prozent fester bei 27 190,59 Punkten, nach 27 137,30 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 26 813,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 27 272,39 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26 492,49 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 02.10.2023, bei 25 773,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.01.2023, wies der MDAX einen Wert von 25 475,53 Punkten auf.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell HENSOLDT (+ 3,11 Prozent auf 25,16 EUR), United Internet (+ 2,26 Prozent auf 23,56 EUR), Vitesco Technologies (+ 2,17 Prozent auf 79,90 EUR), KION GROUP (+ 2,04 Prozent auf 39,46 EUR) und Nordex (+ 1,63 Prozent auf 10,57 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen ENCAVIS (-4,91 Prozent auf 14,83 EUR), Delivery Hero (-3,74 Prozent auf 24,08 EUR), AIXTRON SE (-3,70 Prozent auf 37,23 EUR), Lufthansa (-3,62 Prozent auf 7,76 EUR) und RATIONAL (-3,36 Prozent auf 676,00 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Die Telefonica Deutschland-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 467 416 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie hat im MDAX mit 16,695 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Unter den MDAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 5,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die RTL-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,29 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at