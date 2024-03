Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX mittags

Am Freitag sinkt der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,13 Prozent auf 3 418,16 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 529,238 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,190 Prozent leichter bei 3 416,05 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 422,55 Punkten am Vortag.

Bei 3 418,53 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 399,75 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 0,844 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 15.02.2024, stand der TecDAX bei 3 386,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.12.2023, wies der TecDAX einen Stand von 3 329,44 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.03.2023, lag der TecDAX bei 3 177,09 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 2,81 Prozent aufwärts. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 187,26 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Bechtle (+ 4,53 Prozent auf 50,98 EUR), Energiekontor (+ 1,63 Prozent auf 68,60 EUR), United Internet (+ 1,39 Prozent auf 21,92 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,23 Prozent auf 21,85 EUR) und TeamViewer (+ 1,15 Prozent auf 13,69 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Infineon (-5,27 Prozent auf 32,17 EUR), AIXTRON SE (-2,31 Prozent auf 25,43 EUR), ADTRAN (-1,98 Prozent auf 5,44 USD), PNE (-1,84 Prozent auf 13,86 EUR) und EVOTEC SE (-1,53 Prozent auf 12,91 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 6 356 937 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 204,871 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,22 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,40 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at