Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX schwächelt zum Start des Freitagshandels

So bewegt sich der TecDAX am Morgen.

Um 09:12 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 1,05 Prozent tiefer bei 3 310,67 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 522,350 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,012 Prozent auf 3 345,24 Punkte an der Kurstafel, nach 3 345,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 348,28 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 310,67 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 2,88 Prozent. Der TecDAX wurde vor einem Monat, am 19.06.2024, mit 3 269,39 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 19.04.2024, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 187,20 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 19.07.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3 224,93 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 0,419 Prozent nach unten. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 175,55 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 11,52 Prozent auf 62,90 EUR), 1&1 (+ 0,89 Prozent auf 15,90 EUR), PNE (+ 0,29 Prozent auf 13,64 EUR), AIXTRON SE (+ 0,24 Prozent auf 21,25 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,12 Prozent auf 24,29 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Sartorius vz (-14,39 Prozent auf 211,20 EUR), QIAGEN (-1,86 Prozent auf 37,92 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,52 Prozent auf 61,75 EUR), Eckert Ziegler (-1,49 Prozent auf 44,86 EUR) und SMA Solar (-1,39 Prozent auf 25,46 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 125 664 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 213,906 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Die 1&1-Aktie verzeichnet mit 8,89 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,12 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

