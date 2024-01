Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Abschläge

So performte der TecDAX schlussendlich.

Am Freitag beendete der TecDAX den Handel nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 3 226,36 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 474,049 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,348 Prozent auf 3 217,51 Punkte an der Kurstafel, nach 3 228,75 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 187,26 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 231,34 Zähler.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 3,54 Prozent. Der TecDAX lag vor einem Monat, am 05.12.2023, bei 3 199,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.10.2023, wurde der TecDAX mit 2 977,06 Punkten berechnet. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 05.01.2023, bei 3 006,64 Punkten.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell MorphoSys (+ 3,35 Prozent auf 35,43 EUR), EVOTEC SE (+ 2,57 Prozent auf 17,95 EUR), Siltronic (+ 1,81 Prozent auf 90,20 EUR), QIAGEN (+ 1,31 Prozent auf 40,11 EUR) und Infineon (+ 0,63 Prozent auf 35,14 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen Nordex (-2,07 Prozent auf 9,76 EUR), CANCOM SE (-1,90 Prozent auf 27,86 EUR), CompuGroup Medical SE (-1,77 Prozent auf 35,58 EUR), freenet (-1,71 Prozent auf 25,32 EUR) und Energiekontor (-1,53 Prozent auf 77,00 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Die Telefonica Deutschland-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 10 735 714 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 160,389 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,33 erwartet. Mit 7,37 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

