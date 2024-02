Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start in Rot

Der TecDAX notiert am dritten Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:12 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,14 Prozent leichter bei 3 364,69 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 516,385 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 369,09 Zählern und damit 0,014 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 369,56 Punkte).

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 362,77 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 370,69 Punkten erreichte.

TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der TecDAX bereits um 1,67 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, den Stand von 3 275,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.11.2023, bewegte sich der TecDAX bei 3 070,20 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 14.02.2023, den Stand von 3 265,94 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,21 Prozent zu. Bei 3 436,25 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 187,26 Zählern.

TecDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Nordex (+ 1,30 Prozent auf 10,53 EUR), TeamViewer (+ 1,25 Prozent auf 14,58 EUR), JENOPTIK (+ 0,86 Prozent auf 28,14 EUR), ATOSS Software (+ 0,81 Prozent auf 250,00 EUR) und HENSOLDT (+ 0,73 Prozent auf 33,30 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil ADTRAN (-8,82 Prozent auf 6,20 USD), CompuGroup Medical SE (-2,54 Prozent auf 33,00 EUR), AIXTRON SE (-0,98 Prozent auf 33,18 EUR), Sartorius vz (-0,94 Prozent auf 326,80 EUR) und QIAGEN (-0,79 Prozent auf 39,80 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 203 185 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 196,229 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die freenet-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,93 zu Buche schlagen. Mit 7,85 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at