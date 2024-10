Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 sackt schlussendlich ab

Der NASDAQ 100 zeigte sich am Donnerstagabend kaum verändert.

Der NASDAQ 100 schloss nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 20 241,76 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,511 Prozent auf 20 165,25 Punkte an der Kurstafel, nach 20 268,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 20 314,24 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 20 117,20 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 1,44 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.09.2024, notierte der NASDAQ 100 bei 18 829,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.07.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 20 675,38 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 10.10.2023, bei 15 131,52 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 22,35 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 20 690,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Zählern registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell CrowdStrike (+ 5,56 Prozent auf 314,92 USD), Zscaler (+ 5,12 Prozent auf 195,50 USD), Datadog A (+ 3,94 Prozent auf 130,09 USD), Micron Technology (+ 3,92 Prozent auf 105,69 USD) und Atlassian A (+ 3,90 Prozent auf 184,00 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Enphase Energy (-5,82 Prozent auf 99,19 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-4,00 Prozent auf 164,18 USD), Moderna (-3,45 Prozent auf 56,83 USD), PayPal (-3,27 Prozent auf 78,98 USD) und Verisk Analytics A (-3,17 Prozent auf 268,28 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 42 937 426 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,138 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Die JDcom-Aktie weist mit 8,85 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,62 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

