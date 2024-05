Schwacher Handel in Wien: ATX Prime schwächelt letztendlich

Am Abend zogen sich die Anleger in Wien zurück.

Am Mittwoch gab der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich um 0,34 Prozent auf 1 880,59 Punkte nach. Zuvor ging der ATX Prime 0,018 Prozent leichter bei 1 886,71 Punkten in den Handel, nach 1 887,05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 887,55 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 869,64 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 0,204 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.04.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 779,06 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 22.02.2024, einen Stand von 1 718,18 Punkten. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 22.05.2023, bei 1 609,85 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,72 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 887,55 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 4,00 Prozent auf 4,16 EUR), Verbund (+ 2,68 Prozent auf 76,50 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,74 Prozent auf 22,22 EUR), CA Immobilien (+ 1,72 Prozent auf 29,50 EUR) und S IMMO (+ 1,67 Prozent auf 18,30 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Marinomed Biotech (-4,88 Prozent auf 15,60 EUR), OMV (-3,12 Prozent auf 46,58 EUR), Raiffeisen (-2,52 Prozent auf 17,02 EUR), Österreichische Post (-2,39 Prozent auf 30,60 EUR) und Frequentis (-1,82 Prozent auf 27,00 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 728 566 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 25,431 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

