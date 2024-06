Schwacher Handel in Zürich: SMI schließt mit Verlusten

Am Freitag notierte der SMI via SIX letztendlich 0,95 Prozent leichter bei 12 012,87 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,408 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,273 Prozent auf 12 095,06 Punkte an der Kurstafel, nach 12 128,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 12 110,54 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 11 987,23 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,253 Prozent. Vor einem Monat, am 21.05.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 001,50 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 21.03.2024, bei 11 703,66 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 21.06.2023, den Wert von 11 173,65 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,54 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 12 295,18 Punkten. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Roche (+ 1,12 Prozent auf 252,80 CHF), Swiss Life (-0,09 Prozent auf 653,80 CHF), Swisscom (-0,20 Prozent auf 500,00 CHF), Givaudan (-0,25 Prozent auf 4 314,00 CHF) und Novartis (-0,36 Prozent auf 93,99 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Holcim (-3,48 Prozent auf 78,70 CHF), UBS (-3,19 Prozent auf 27,03 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,83 Prozent auf 49,79 CHF), Partners Group (-2,08 Prozent auf 1 154,00 CHF) und Sika (-1,92 Prozent auf 255,40 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 18 609 159 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 254,447 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Unter den SMI-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,79 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at