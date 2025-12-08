Swiss Re Aktie
|139,00EUR
|-0,25EUR
|-0,18%
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
Swiss Re Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Swiss Re von 125 auf 118 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Ben Cohens senkte am Sonntag seine Gewinnerwartungen für den Rückversicherer. Die Aktienrückkäufe seien geringer als erwartet, der Fokus liege nun auf Übernahmen und die Äußerungen zum Wettbewerb im Schaden- und Haftpflicht-Geschäft seien vorsichtig gewesen./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2025 / 17:44 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Underperform
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
118,00 CHF
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
129,20 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-8,67%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
130,20 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,37%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Swiss Re AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Zurückhaltung in Zürich: SLI gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
09:29
|Minuszeichen in Zürich: SMI verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freitagshandel in Zürich: SLI zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
05.12.25
|Starker Wochentag in Zürich: SMI klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
05.12.25
|Swiss Re-Aktie fällt deutlich: Versicherer peilt 4,5 Milliarden Dollar Gewinn für 2026 an (dpa-AFX)
|
05.12.25
|Freitagshandel in Zürich: SMI verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
05.12.25
|Gewinne in Zürich: SLI fester (finanzen.at)
Aktien in diesem Artikel
|Swiss Re AG
|138,85
|-0,29%
