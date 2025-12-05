Swiss Re Aktie

Swiss Re Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re auf "Underperform" mit einem Kursziel von 125 Franken belassen. Das Gewinnziel des Schweizer Rückversicherers und der angekündigte Aktienrückkauf fielen niedriger aus als von ihm selbst und am Markt erwartet, schrieb Ben Cohen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wegen des im Vergleich zu den deutschen Wettbewerbern schwächeren Ausblicks und auch wegen des schlechteren Abschneidens in der Vergangheit hält Cohen einen Kursabschlag für die Aktie der Swiss Re gerechtfertigt./rob/tav/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 01:48 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 01:48 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Underperform
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
125,00 CHF
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
128,70 CHF 		Abst. Kursziel*:
-2,87%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
130,20 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,99%
Analyst Name::
Ben Cohen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:39 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
08:38 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
01.12.25 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
18.11.25 Swiss Re Underweight Barclays Capital
18.11.25 Swiss Re Neutral Goldman Sachs Group Inc.
