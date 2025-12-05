Swiss Re Aktie

139,65EUR -9,05EUR -6,09%
Swiss Re für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

05.12.2025 12:11:52

Swiss Re Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Swiss Re mit einem Kursziel von 138 Franken auf "Neutral" belassen. Gewinnziel und Aktienrückkaufprogramm lägen unter den Erwartungen, schrieb Andrew Baker am Freitag. Entscheidend sei nun, wie sehr der Rückversicherer dabei lediglich Zurückhaltung übe./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 06:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Neutral
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
138,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
130,35 CHF 		Abst. Kursziel*:
5,87%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
130,20 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
5,99%
Analyst Name::
Andrew Baker 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

