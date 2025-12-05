Swiss Re Aktie
|139,65EUR
|-9,05EUR
|-6,09%
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
Swiss Re Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Swiss Re mit einem Kursziel von 138 Franken auf "Neutral" belassen. Gewinnziel und Aktienrückkaufprogramm lägen unter den Erwartungen, schrieb Andrew Baker am Freitag. Entscheidend sei nun, wie sehr der Rückversicherer dabei lediglich Zurückhaltung übe./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 06:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Neutral
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
138,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
130,35 CHF
|
Abst. Kursziel*:
5,87%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
130,20 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,99%
|
Analyst Name::
Andrew Baker
|
KGV*:
-
