Swiss Re Aktie
|151,30EUR
|-0,75EUR
|-0,49%
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
Swiss Re Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Swiss Re mit einem Kursziel von 125 Franken auf "Underperform" belassen. Nach enttäuschenden Quartalszahlen seien seine Erwartungen an die Veranstaltung am 5. Dezember gesunken, bei der der Rückversicherer ein Update zu Strategie und Finanzzielen geben will, schrieb Ben Cohen in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Dank einer starken Solvabilität sowie der Erwartung, dass die Jahreszahlen die eigene Planung übertreffen sollten, rechne er zwar weiter mit einer Rückkehr zu Aktienrückkäufen. Der Ausblick auf 2026 dürfte aber einen Rückgang gegenüber dem laufenden Jahr belegen. Zudem sie die Aktie im Vergleich zur deutschen Konkurrenz teuer./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 18:01 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Underperform
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
125,00 CHF
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
141,55 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-11,69%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
141,15 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,44%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Swiss Re AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
09:29
|Schwache Performance in Zürich: SMI beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
28.11.25
|SLI aktuell: Zum Handelsende Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
28.11.25
|Optimismus in Zürich: SMI letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
28.11.25
|Schwacher Handel in Zürich: SMI am Freitagnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freitagshandel in Zürich: SLI notiert am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
28.11.25
|Börse Zürich in Rot: So performt der SMI mittags (finanzen.at)
|
28.11.25
|Handel in Zürich: SLI zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Swiss Re AGmehr Analysen
|08:08
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Halten
|DZ BANK
|08:08
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Halten
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|12.09.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:08
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|13.10.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|Swiss Re Halten
|DZ BANK
|14.11.25
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Swiss Re AG
|151,30
|-0,49%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:15
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:14
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:13
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:08
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|08:08
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:03
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:01
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:57
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:18
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:16
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.11.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|28.11.25
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.11.25
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|28.11.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|28.11.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|28.11.25
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|28.11.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.11.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Telefonica Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.