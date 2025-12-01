NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Swiss Re mit einem Kursziel von 125 Franken auf "Underperform" belassen. Nach enttäuschenden Quartalszahlen seien seine Erwartungen an die Veranstaltung am 5. Dezember gesunken, bei der der Rückversicherer ein Update zu Strategie und Finanzzielen geben will, schrieb Ben Cohen in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Dank einer starken Solvabilität sowie der Erwartung, dass die Jahreszahlen die eigene Planung übertreffen sollten, rechne er zwar weiter mit einer Rückkehr zu Aktienrückkäufen. Der Ausblick auf 2026 dürfte aber einen Rückgang gegenüber dem laufenden Jahr belegen. Zudem sie die Aktie im Vergleich zur deutschen Konkurrenz teuer./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 18:01 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:45 / EST





