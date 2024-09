Schwacher Handel: LUS-DAX beginnt die Sitzung im Minus

LUS-DAX-Handel am Freitag.

Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,05 Prozent auf 19 270,00 Punkte zurück.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 19 290,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19 250,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Monat, am 27.08.2024, bei 18 697,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.06.2024, lag der LUS-DAX-Kurs bei 18 245,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 27.09.2023, einen Wert von 15 249,00 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 15,09 Prozent zu Buche. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 19 301,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Porsche (+ 2,94 Prozent auf 73,62 EUR), Zalando (+ 2,87 Prozent auf 29,74 EUR), Siemens Healthineers (+ 2,85 Prozent auf 52,76 EUR), Infineon (+ 2,77 Prozent auf 31,49 EUR) und Brenntag SE (+ 2,08 Prozent auf 64,70 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,29 Prozent auf 487,90 EUR), SAP SE (-0,86 Prozent auf 202,75 EUR), Allianz (-0,81 Prozent auf 293,40 EUR), Hannover Rück (-0,79 Prozent auf 251,50 EUR) und Deutsche Börse (-0,43 Prozent auf 208,00 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 612 731 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 235,400 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

