Schwacher Handel: LUS-DAX verbucht zum Start des Montagshandels Verluste

Der LUS-DAX gibt am Montagmorgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,14 Prozent leichter bei 16 913,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 16 902,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 16 926,50 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Der LUS-DAX lag vor einem Monat, am 29.12.2023, bei 16 764,50 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 29.10.2023, einen Wert von 14 620,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.01.2023, notierte der LUS-DAX bei 15 136,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 1,01 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 16 967,50 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Heidelberg Materials (+ 2,78 Prozent auf 85,64 EUR), Rheinmetall (+ 1,51 Prozent auf 321,80 EUR), Daimler Truck (+ 0,70 Prozent auf 33,31 EUR), SAP SE (+ 0,53 Prozent auf 160,84 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,43 Prozent auf 115,84 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Bayer (-4,73 Prozent auf 30,79 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,48 Prozent auf 27,23 EUR), QIAGEN (-1,37 Prozent auf 40,45 EUR), Zalando (-1,21 Prozent auf 18,77 EUR) und Siemens Healthineers (-1,19 Prozent auf 51,36 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 1 087 830 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 187,152 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,76 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

