Schwacher Handel: LUS-DAX verbucht zum Start Verluste

So bewegt sich der LUS-DAX am Morgen.

Am Montag tendiert der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,19 Prozent tiefer bei 18 294,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 287,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 18 329,50 Einheiten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 19.07.2024, einen Stand von 18 165,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 18 724,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, wies der LUS-DAX 15 581,00 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 9,26 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,00 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Zalando (+ 2,07 Prozent auf 23,68 EUR), Bayer (+ 1,19 Prozent auf 29,35 EUR), Porsche Automobil vz (+ 0,98 Prozent auf 40,32 EUR), Continental (+ 0,91 Prozent auf 59,78 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,88 Prozent auf 96,10 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Rheinmetall (-3,95 Prozent auf 540,00 EUR), SAP SE (-0,75 Prozent auf 195,32 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-0,65 Prozent auf 136,68 EUR), MTU Aero Engines (-0,60 Prozent auf 266,70 EUR) und Hannover Rück (-0,24 Prozent auf 244,80 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 236 545 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 229,567 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,93 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at