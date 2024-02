Schwacher Handel: MDAX letztendlich leichter

Am Freitag verbuchte der MDAX via XETRA zum Handelsende Verluste in Höhe von 0,38 Prozent auf 25 999,48 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 246,053 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,084 Prozent auf 26 121,65 Punkte an der Kurstafel, nach 26 099,76 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 25 879,83 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26 154,81 Punkten.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 0,269 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 23.01.2024, bewegte sich der MDAX bei 25 839,05 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 23.11.2023, einen Wert von 26 101,25 Punkten auf. Der MDAX wurde vor einem Jahr, am 23.02.2023, mit 28 706,49 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2024 fiel der Index bereits um 3,13 Prozent zurück. Bei 27 272,39 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit HelloFresh (+ 3,79 Prozent auf 12,61 EUR), Gerresheimer (+ 1,86 Prozent auf 104,00 EUR), EVOTEC SE (+ 1,82 Prozent auf 13,99 EUR), HOCHTIEF (+ 1,74 Prozent auf 105,10 EUR) und Delivery Hero (+ 1,62 Prozent auf 22,24 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen HENSOLDT (-7,11 Prozent auf 31,36 EUR), KRONES (-5,03 Prozent auf 113,40 EUR), AIXTRON SE (-4,21 Prozent auf 33,24 EUR), ENCAVIS (-3,21 Prozent auf 11,30 EUR) und JENOPTIK (-2,86 Prozent auf 29,86 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 9 592 767 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 17,056 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Die Lufthansa-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Mit 10,35 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at