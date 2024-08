Schwacher Handel: STOXX 50 verliert zum Ende des Montagshandels

Der STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,37 Prozent leichter bei 4 431,64 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,110 Prozent auf 4 452,94 Punkte an der Kurstafel, nach 4 448,03 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 4 427,73 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 470,48 Zähler.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, stand der STOXX 50 bei 4 491,43 Punkten. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 29.04.2024, bei 4 413,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 038,12 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,30 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 010,21 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell AstraZeneca (+ 1,51 Prozent auf 123,64 GBP), RELX (+ 1,47 Prozent auf 36,61 GBP), BAT (+ 1,21 Prozent auf 27,62 GBP), HSBC (+ 0,72 Prozent auf 6,70 GBP) und Novartis (+ 0,64 Prozent auf 98,07 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Reckitt Benckiser (-8,76 Prozent auf 40,93 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,78 Prozent auf 61,90 EUR), BASF (-1,68 Prozent auf 43,00 EUR), SAP SE (-1,48 Prozent auf 192,88 EUR) und Glencore (-1,42 Prozent auf 4,27 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 19 820 178 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 516,697 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,11 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

