Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start des Mittwochshandels schwächer

Der DAX verliert am Mittwoch nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 09:11 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,46 Prozent tiefer bei 18 591,07 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,826 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,001 Prozent leichter bei 18 677,70 Punkten in den Handel, nach 18 677,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 18 677,70 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 590,48 Zählern.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0,599 Prozent abwärts. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 29.04.2024, den Wert von 18 118,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.02.2024, wies der DAX 17 678,19 Punkte auf. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 29.05.2023, bei 15 952,73 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,86 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Merck (+ 0,78 Prozent auf 168,95 EUR), SAP SE (+ 0,52 Prozent auf 178,14 EUR), Siemens Energy (+ 0,11 Prozent auf 26,86 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,04 Prozent auf 229,90 EUR) und Fresenius SE (-0,07 Prozent auf 29,21 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Sartorius vz (-1,52 Prozent auf 245,50 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,47 Prozent auf 28,11 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,27 Prozent auf 65,54 EUR), RWE (-1,20 Prozent auf 34,61 EUR) und BMW (-1,15 Prozent auf 92,72 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 224 192 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 210,591 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

Im DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

