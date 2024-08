Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel in der Verlustzone

Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 2,45 Prozent auf 17 180,50 Punkte zurück.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 17 461,00 Punkte, das Tagestief hingegen 17 092,00 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Noch vor einem Monat, am 05.07.2024, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 18 504,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, lag der LUS-DAX bei 18 029,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 15 835,00 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 2,61 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Bayer (+ 0,22 Prozent auf 27,42 EUR), Beiersdorf (+ 0,04 Prozent auf 131,30 EUR), QIAGEN (-0,04 Prozent auf 42,06 EUR), Symrise (-0,45 Prozent auf 110,75 EUR) und Merck (-0,61 Prozent auf 162,50 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Siemens Energy (-8,27 Prozent auf 22,18 EUR), Rheinmetall (-6,89 Prozent auf 447,00 EUR), Zalando (-6,83 Prozent auf 21,41 EUR), Deutsche Bank (-4,96 Prozent auf 12,52 EUR) und Commerzbank (-4,44 Prozent auf 13,01 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 343 778 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 217,156 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Im LUS-DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,90 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

