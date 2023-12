Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX startet mit Verlusten

MDAX-Handel am Morgen.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,49 Prozent leichter bei 27 086,70 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 257,076 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,335 Prozent auf 27 128,43 Punkte an der Kurstafel, nach 27 219,71 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 27 064,57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 27 128,64 Punkten.

MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0,384 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 22.11.2023, erreichte der MDAX einen Wert von 26 135,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.09.2023, stand der MDAX noch bei 26 536,25 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.12.2022, bewegte sich der MDAX bei 25 105,45 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2023 ein Plus von 6,32 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 29 815,39 Punkten. Bei 23 626,97 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit United Internet (+ 0,89 Prozent auf 22,66 EUR), Lufthansa (+ 0,72 Prozent auf 8,13 EUR), Evonik (+ 0,46 Prozent auf 18,49 EUR), Ströer SE (+ 0,28 Prozent auf 53,20 EUR) und HelloFresh (+ 0,28 Prozent auf 14,31 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen PUMA SE (-4,58 Prozent auf 51,30 EUR), Delivery Hero (-2,12 Prozent auf 25,13 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,53 Prozent auf 131,80 EUR), AIXTRON SE (-1,34 Prozent auf 38,15 EUR) und HELLA GmbH (-1,32 Prozent auf 82,50 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 162 584 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 16,862 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die RTL-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at