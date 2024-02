Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime sackt ab

Am Freitag steht der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,68 Prozent im Minus bei 1 706,52 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,007 Prozent auf 1 718,06 Punkte an der Kurstafel, nach 1 718,18 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 1 718,81 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 705,23 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 0,558 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 23.01.2024, wurde der ATX Prime mit 1 703,50 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 23.11.2023, stand der ATX Prime bei 1 630,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.02.2023, wurde der ATX Prime auf 1 744,71 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2024 fiel der Index bereits um 0,438 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 750,09 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Polytec (+ 3,29 Prozent auf 3,45 EUR), Addiko Bank (+ 1,97 Prozent auf 15,50 EUR), UBM Development (+ 1,88 Prozent auf 21,70 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 0,68 Prozent auf 8,86 EUR) und Telekom Austria (+ 0,51 Prozent auf 7,96 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Marinomed Biotech (-2,55 Prozent auf 22,90 EUR), PORR (-2,35 Prozent auf 14,14 EUR), AT S (AT&S) (-1,82 Prozent auf 19,97 EUR), OMV (-1,81 Prozent auf 40,80 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,53 Prozent auf 115,60 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 151 035 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 22,374 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

2024 präsentiert die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die Semperit-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,27 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

