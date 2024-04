Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime sackt letztendlich ab

Der ATX Prime zeigte sich am Dienstagabend wenig verändert.

Schlussendlich schloss der ATX Prime nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 1 785,39 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,034 Prozent auf 1 788,24 Punkte an der Kurstafel, nach 1 787,64 Punkten am Vortag.

Bei 1 800,65 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 1 784,31 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, wies der ATX Prime 1 777,48 Punkte auf. Der ATX Prime stand am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2024, bei 1 736,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, notierte der ATX Prime bei 1 643,24 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,16 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 802,56 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit OMV (+ 2,52 Prozent auf 44,68 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,75 Prozent auf 8,14 EUR), IMMOFINANZ (+ 1,31 Prozent auf 23,25 EUR), S IMMO (+ 1,17 Prozent auf 17,30 EUR) und Wolford (+ 1,01 Prozent auf 4,02 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Marinomed Biotech (-4,49 Prozent auf 17,00 EUR), Raiffeisen (-3,92 Prozent auf 17,38 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,94 Prozent auf 112,20 EUR), Palfinger (-1,86 Prozent auf 21,10 EUR) und STRABAG SE (-1,85 Prozent auf 39,90 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 946 317 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 24,267 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,78 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

