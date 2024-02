Schwacher Wochentag in Zürich: SMI am Mittwochmittag schwächer

So bewegt sich der SMI am Mittwochmittag.

Am Mittwoch notiert der SMI um 12:08 Uhr via SIX 0,26 Prozent tiefer bei 11 426,94 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,265 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,166 Prozent auf 11 437,95 Punkte an der Kurstafel, nach 11 456,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 448,95 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11 412,06 Zählern.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 1,12 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 150,52 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 21.11.2023, den Stand von 10 782,23 Punkten. Der SMI lag vor einem Jahr, am 21.02.2023, bei 11 282,16 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 2,30 Prozent zu. Bei 11 477,47 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Sika (+ 1,45 Prozent auf 259,10 CHF), Sonova (+ 0,67 Prozent auf 287,00 CHF), Holcim (+ 0,62 Prozent auf 68,48 CHF), Geberit (+ 0,55 Prozent auf 514,60 CHF) und Alcon (+ 0,52 Prozent auf 69,24 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Novartis (-1,41 Prozent auf 89,49 CHF), Richemont (-0,81 Prozent auf 134,70 CHF), Roche (-0,80 Prozent auf 230,35 CHF), Logitech (-0,78 Prozent auf 76,32 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,65 Prozent auf 39,89 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 852 423 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 270,948 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 6,19 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at