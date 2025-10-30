Scout24-Analyse: Outperform-Bewertung von RBC Capital Markets für Scout24-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Outperform" belassen. Wassachon Udomsilpa sprach am Donnerstag im ersten Kommentar von erneut ermutigenden Resultaten des Immobilien-Portalbetreibers. Das Umsatzwachstum habe leicht über den Erwartungen gelegen und die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr sei nach oben eingeengt worden. Letzteres entspreche allerdings bereits den Erwartungen.

Um 10:33 Uhr wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 98,80 EUR nach oben. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 26,52 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Im heutigen Handel wurden bisher 39 616 Scout24-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte seit Jahresanfang 2025 um 17,4 Prozent aufwärts. Am 30.10.2025 dürfte Scout24 die Bilanz für Q3 2025 veröffentlichen.

