UBS AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Scout24-Aktie mit Neutral

Die Schweizer Großbank UBS hat Scout24 nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 113 Euro auf "Neutral" belassen. Der Omlineportal-Betreiber habe die Erwartungen ein wenig übertroffen und die Jahresziele nach oben hin eingeengt, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Er attestierte Scout24 ein weiteres solides Quartal und sieht die konkretisierten Ziele schon in den Markterwartungen enthalten.

Aktienauswertung: Die Scout24-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 12:10 Uhr konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 98,95 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 14,20 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 53 979 Scout24-Aktien gehandelt. Für die Aktie ging es seit Beginn des Jahres 2025 um 17,6 Prozent aufwärts. Am 30.10.2025 dürfte Scout24 die Bilanz für Q3 2025 veröffentlichen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





