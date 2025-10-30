Scout24 Aktie
|99,70EUR
|1,80EUR
|1,84%
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
Scout24 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Scout24 nach Zahlen mit einem Kursziel von 146 Euro auf "Overweight" belassen. Der Onlineportal-Betreiber habe ein weiteres wachstums- und margenseitig beruhigendes Quartal hinter sich, schrieb Marcus Diebel am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Dazu kämen der nach oben hin eingeengte Ausblick auf 2025 und die zuversichtlichen Aussagen zu 2026./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Overweight
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
146,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
99,10 €
|
Abst. Kursziel*:
47,33%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
99,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46,44%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
Analysen zu Scout24
11:36
Scout24 Neutral
UBS AG
10:03
Scout24 Outperform
RBC Capital Markets
09:19
Scout24 Overweight
JP Morgan Chase & Co.
08:59
Scout24 Hold
Jefferies & Company Inc.
27.10.25
Scout24 Buy
Deutsche Bank AG
|11:36
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|10:03
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|09:19
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|09:19
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|02.11.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|11:36
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|08:59
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|19.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|18.09.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Scout24
|99,40
|1,53%
