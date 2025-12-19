thyssenkrupp nucera Aktie

9,01EUR 0,05EUR 0,50%
thyssenkrupp nucera für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: NCA000 / ISIN: DE000NCA0001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.12.2025 07:50:13

thyssenkrupp nucera Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Thyssenkrupp Nucera von 10 auf 9 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024/25 hätten den Prognosen entsprochen, schrieb James Carmichael in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor allem aber verfüge der Spezialist für Elektrolyse und Chlor-Alkali-Produkte weiterhin über eine starke Bilanz. Die größte Herausforderung bleibe aber der begrenzte Auftragseingang im Bereich grüner Wasserstoff (gH2). Er reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die kommenden drei Geschäftsjahre./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 17:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA Hold
Unternehmen:
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
9,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
8,98 € 		Abst. Kursziel*:
0,22%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
9,01 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,11%
Analyst Name::
James Carmichael 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaAmehr Nachrichten