thyssenkrupp nucera Aktie

8,78EUR 0,42EUR 4,96%
thyssenkrupp nucera für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: NCA000 / ISIN: DE000NCA0001

18.12.2025 12:06:09

thyssenkrupp nucera Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Thyssenkrupp Nucera von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 12 auf 11 Euro gesenkt. Der Spezialist für Elektrolyse und Chlor-Alkali-Produkte komme solide voran, schrieb Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So sei das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) in positives Terrain gedreht. Das Geschäft mit sogenanntem grünen Wasserstoff scheine vor einer kurzfristigen Talsohle zu stehen. Dank der Kostenkontrolle und hoher Nettobarmittel dürfte das Unternehmen auch eine längere Schwächephase für Aufträge im Zusammenhang mit grünem Wasserstoff durchstehen./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 05:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
8,63 € 		Abst. Kursziel*:
27,54%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
8,78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,36%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaAmehr Nachrichten

Analysen zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaAmehr Analysen

12:06 thyssenkrupp nucera Buy Deutsche Bank AG
17.12.25 thyssenkrupp nucera Outperform RBC Capital Markets
26.11.25 thyssenkrupp nucera Neutral Goldman Sachs Group Inc.
25.11.25 thyssenkrupp nucera Hold Deutsche Bank AG
22.10.25 thyssenkrupp nucera Hold Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA 8,66 3,53% thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

