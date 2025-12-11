Semperit Aktie
WKN: 78555 / ISIN: AT0000785555
|
11.12.2025 12:07:00
Semperit-Vorstandsmandat von Gerfried Eder vorzeitig verlängert
Der Semperit-Aufsichtsrat hat das Vorstandsmandat des Chief Industrial Officers (CIO) Gerfried Eder vorzeitig für weitere drei Jahre verlängert. Eder ist seit 2023 Teil des Vorstands, sein Mandat läuft nun bis Juni 2029. Der Technikvorstand ist unter anderem verantwortlich für die Division Industrial Applications. Chef Executive Office (CEO) bleibt Manfred Stanek, Chief Financial Officer (CFO) ist weiterhin Helmut Sorger.
cgh/bel
ISIN AT0000785555 WEB http://www.semperitgroup.com
Analysen zu Semperit AG Holdingmehr Analysen
|12.11.25
|Semperit Kauf
|Warburg Research
|01.07.25
|Semperit kaufen
|Baader Bank
|21.05.25
|Semperit Kauf
|Warburg Research
|09.04.25
|Semperit buy
|Warburg Research
|08.04.25
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
