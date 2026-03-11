NVIDIA Aktie

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

11.03.2026 20:05:00

Should You Buy Nvidia Stock While It's Below $200?

Shares of semiconductor giant Nvidia (NASDAQ: NVDA) are down just 1% in 2026. With a share price of nearly $185 as of the closing bell on March 10, Nvidia stock now trades about 11% below its all-time highs.For perspective, Nvidia stock delivered triple-digit annual gains twice over the past three years. So this year's dip has sparked a familiar question among investors: Is now the time to buy the dip in Nvidia, or is the stock swiftly becoming a falling knife?Savvy investors understand that share prices reveal very little about a company's worth. What matters more is a thorough understanding of underlying fundamentals, as well as market catalysts that could fuel further growth for the company.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu NVIDIA Corp.

Analysen zu NVIDIA Corp.

09.03.26 NVIDIA Buy UBS AG
26.02.26 NVIDIA Buy UBS AG
26.02.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
26.02.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
26.02.26 NVIDIA Overweight Barclays Capital
NVIDIA Corp. 158,82 -0,25% NVIDIA Corp.

ATX und DAX kaum bewegt erwartet -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften sich am Freitag kaum vom Fleck bewegen. An den asisatischen Börsen dominieren zum Wochenende die Bären.