NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
11.03.2026 20:05:00
Should You Buy Nvidia Stock While It's Below $200?
Shares of semiconductor giant Nvidia (NASDAQ: NVDA) are down just 1% in 2026. With a share price of nearly $185 as of the closing bell on March 10, Nvidia stock now trades about 11% below its all-time highs.For perspective, Nvidia stock delivered triple-digit annual gains twice over the past three years. So this year's dip has sparked a familiar question among investors: Is now the time to buy the dip in Nvidia, or is the stock swiftly becoming a falling knife?Savvy investors understand that share prices reveal very little about a company's worth. What matters more is a thorough understanding of underlying fundamentals, as well as market catalysts that could fuel further growth for the company.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
12.03.26
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
12.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
12.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones beendet den Donnerstagshandel im Minus (finanzen.at)
|
12.03.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
|
12.03.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones in Rot (finanzen.at)
|
12.03.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
12.03.26
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
12.03.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Nachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|09.03.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|26.02.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|26.02.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|158,82
|-0,25%