Siemens Healthineers-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet mit einem soliden zweiten Geschäftsquartal des Medizintechnikers, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Der Ausblick sollte bestätigt werden.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens Healthineers-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 14:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 56,12 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 6,91 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 145 343 Siemens Healthineers-Aktien. Seit Jahresbeginn 2024 legte der Anteilsschein um 6,7 Prozent zu. Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser)

