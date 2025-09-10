Siemens Healthineers Aktie

Siemens Healthineers

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

<
Medienbericht 10.09.2025 12:38:39

Siemens Healthineers-Aktie profitiert von Wachstumserwartungen in der Diagnostik

Siemens Healthineers-Aktie profitiert von Wachstumserwartungen in der Diagnostik

Aktien von Siemens Healthineers sind am Mittwochmittag kräftig angesprungen.

Die Papiere von Siemens Healthineers kletterten um bis zu 3,6 Prozent an ihre exponentielle 200-Tage-Linie. Zuletzt lag das Plus via XETRA mit 3,09 Prozent bei 48,70 Euro.

Für Fantasie sorgt ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach der Konzern offenbar erste Gespräche über einen Verkauf seines Diagnostik-Geschäfts führt.

Zu den Interessenten zählten die Finanzinvestoren CVC, KKR und Blackstone, hieß es unter Berufung auf informierte Kreise. Die Verhandlungen seien im Anfangsstadium.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

