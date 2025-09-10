Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|Medienbericht
|
10.09.2025 12:38:39
Siemens Healthineers-Aktie profitiert von Wachstumserwartungen in der Diagnostik
Die Papiere von Siemens Healthineers kletterten um bis zu 3,6 Prozent an ihre exponentielle 200-Tage-Linie. Zuletzt lag das Plus via XETRA mit 3,09 Prozent bei 48,70 Euro.
Für Fantasie sorgt ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach der Konzern offenbar erste Gespräche über einen Verkauf seines Diagnostik-Geschäfts führt.
Zu den Interessenten zählten die Finanzinvestoren CVC, KKR und Blackstone, hieß es unter Berufung auf informierte Kreise. Die Verhandlungen seien im Anfangsstadium.
/ag/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
