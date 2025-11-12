Siemens Healthineers Aktie

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

12.11.2025 19:04:40

Siemens will 30 Prozent Healthineers-Aktien seinen Aktionären übertragen

DOW JONES--Siemens will seine Beteiligung an der Medizintechniktochter Healthineers um 30 Prozent reduzieren und damit entkonsolidieren. Vorzugsweise sollen die Aktien in Form einer Direktabspaltung an die Aktionäre der Siemens AG übertragen werden, teilte der Technologiekonzern in München mit. Die konkrete Struktur und der Zeitplan sollen bis zum zweiten Quartal 2026 erarbeitet werden. Derzeit hält Siemens noch rund 67 Prozent der Healthineers-Aktien.

Das Vorhaben muss von den Aktionären von Konzernmutter und -tochter gebilligt werden. Mittelfristig soll die Healthineers-Beteiligung auf eine Finanzbeteiligung reduziert werden.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2025 13:05 ET (18:05 GMT)

