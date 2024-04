SIX-Handel So steht der SMI nachmittags

Am Freitag tendiert der SMI um 15:42 Uhr via SIX 0,04 Prozent schwächer bei 11 226,10 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,223 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,768 Prozent auf 11 144,15 Punkte an der Kurstafel, nach 11 230,43 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 11 234,76 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 11 127,42 Punkten lag.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der SMI bereits um 1,74 Prozent zurück. Der SMI wies vor einem Monat, am 19.03.2024, einen Wert von 11 577,80 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.01.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 150,52 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 19.04.2023, den Stand von 11 366,22 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,500 Prozent zu. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 11 799,91 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 11 064,90 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Nestlé (+ 1,24 Prozent auf 94,40 CHF), Swisscom (+ 0,88 Prozent auf 515,50 CHF), Givaudan (+ 0,72 Prozent auf 3 930,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,47 Prozent auf 445,10 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,23 Prozent auf 44,43 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Geberit (-2,97 Prozent auf 484,30 CHF), Sika (-1,80 Prozent auf 256,40 CHF), Lonza (-1,33 Prozent auf 503,40 CHF), Richemont (-1,09 Prozent auf 127,05 CHF) und Logitech (-1,06 Prozent auf 71,08 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 2 497 242 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 252,494 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8,61 zu Buche schlagen. Mit 6,73 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

